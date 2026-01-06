martedì, 6 Gennaio , 26
Meloni e i leader Ue: “La Groenlandia appartiene al suo popolo. La sicurezza dell’Artico priorità per l’Europa e la Nato”

Meloni e i leader Ue: "La Groenlandia appartiene al suo popolo. La sicurezza dell'Artico priorità per l'Europa e la Nato"
ROMA – “La sicurezza dell’Artico rimane una priorità fondamentale per l’Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica”. Lo affermano il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro italiano Meloni, il primo ministro polacco Tusk, il primo ministro spagnolo Sánchez, il primo ministro britannico Starmer e il primo ministro danese Frederiksen in una dichiarazione congiunta sulla Groenlandia all’indomani delle dichiarazioni di Donald Trump che hanno fatto il giro del mondo: “Ci serve per motivi di difesa”.

La NATO, aggiungono, “ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando i loro sforzi. Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti, al fine di mantenere la sicurezza dell’Artico e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della NATO”.

LEADER EUROPEI: “PRINCIPI CARTA ONU UNIVERSALI, LI DIFENDEREMO”

“La sicurezza nell’Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della NATO, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini. Si tratta di principi universali e non smetteremo di difenderli. Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questo sforzo, in quanto alleato della NATO e attraverso l’accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951”, si legge ancora nella nota.

LEADER EUROPEI: “LA GROENLANDIA APPARTIENE AL SUO POPOLO”

“La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia”. Lo affermano il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro italiano Meloni, il primo ministro polacco Tusk, il primo ministro spagnolo Sánchez, il primo ministro britannico Starmer e il primo ministro danese Frederiksen in una dichiarazione congiunta sulla Groenlandia.
