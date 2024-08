meloni:-eriksson-ha-lasciato-un-segno-indelebile-nel-calcio

“Un pensiero di vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace”

Roma, 26 ago. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dedicato un post su Facebook a Sven Goran Eriksson, il grande allenatore svedese scomparso oggi. Il testo si apre con la citazione del messaggio di saluto finale di questo protagonista della storia del calcio: “‘Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela’. Si è spento oggi Sven Goran Eriksson, allenatore – ha commentato Meloni – che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio, guidando nella sua lunga carriera anche le panchine di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con la quale ha vinto uno storico Scudetto”.

“Lo scorso gennaio aveva annunciato di avere un tumore al pancreas in fase terminale, una malattia che ha affrontato con coraggio e grande umanità. Un pensiero di vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace”, ha concluso la premier.