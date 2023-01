Meloni: faremo ciò che è giusto, mi interessano i dati tra 5 anni

“Ci metteranno i bastoni tra le ruote ma rispetteremo impegni”

Milano, 14 gen. (askanews) – “Non c’è giorno, ora, minuto in cui non mettiamo tutti noi stessi in questa avventura, sapendo che i problemi degli italiani sono nostri problemi. Faremo quello che va fatto, e lo faremo con la serietà, con la dedizione, il coraggio, la determinazione con cui va fatto. E faremo quello che consideriamo giusto in coscienza. A me interessano i dati macroeconomici tra 5 anni, i dati sulla natalità, i dati sul reddito medio, sul salario medio, quali saranno i dati sulla nostra produttività”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento alla kermesse organizzata a Milano da Fratelli d’Italia.

“Sul nostro export, sulla possibilità dei giovani di avere un posto di lavoro adeguato ai propri studi e alle proprie aspettative, è questo quello che guardo ma servono cinque anni di lavoro e io spero, e sono certa, che avremo quei cinque anni nonostante i tentativi di buona parte dell’opposizione, e non solamente, di mettere i bastoni fra le ruote. È normale, l’opposizione fa il suo lavoro ed è giusto che sia così, ma anche noi facciamo il nostro: il nostro compito è decidere, portare a casa gli impegni assunti”.

