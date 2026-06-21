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Meloni fra gli Alpini: avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale
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Meloni fra gli Alpini: avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale

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Milano, 21 giu. (askanews) – “Avevo bisogno di un po’ di sano orgoglio nazionale: se non si trova qui, non so dove si altro si potrebbe trovare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervistata da Tele Friuli durante la visita a Gemona del Friuli per il Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto.

“E’ anche l’occasione per ringraziare gli Alpini, anche per il lavoro straordinario svolto durante le Olimpiadi e non solo durante le Olimpiadi – ha aggiunto la premier -. Quindi sono venuta a dire grazie a questa persone”.

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