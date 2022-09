Meloni: “Gas? Ue ha preferito occuparsi di come cucinare gli insetti”

ROMA – “Sul tema energia e bollette, come FdI, cerchiamo da tempo di segnalare che un problema sarebbe arrivato. L’Europa, invece di preoccuparsi di scelte strategiche sull’approvvigionamento, faceva le norme su come si cucinano gli insetti. Dicevamo che l’Europa aveva priorità sbagliate e ci davano degli antieuropeisti, degli autarchici”, dichiara Giorgia Meloni sul palco a Perugia, affrontando il tema dei rincari energetici. L’attacco è arrivato nel giorno della presentazione in Cdm del Piano di risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico che privato, da parte del il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

MELONI: “STACCARE IL PREZZO DELL’ELETTRICITÀ DA QUELLO DEL GAS”

“Se le bollette aumentano lo Stato non può fare extra-gettito, non ci deve guadagnare. Su parte eccedente deve tagliare Iva e accise. E poi bisogna staccare il prezzo dell’elettricità da quello del gas”.

MELONI: “REDDITO DI CITTADINANZA MISURA SBAGLIATA DAL PUNTO DI VISTA CULTURALE”

“La soluzione alle disoccupazione non è il reddito di cittadinanza. È una misura sbagliata sul piano culturale, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo”.

MELONI: “DAD MINA UN FONDAMENTO SCUOLA PUBBLICA”

“La Dad si poteva evitare, mina un fondamento della scuola pubblica che dà a tutti la stessa possibilità di studiare. Nel farlo da casa ci sarà sempre chi avrà più o meno possibilità”.

MELONI: “LA PROPOSTA DI FDI È ‘PIÙ ASSUMI E MENO PAGHI’”

“I salari in Italia sono bassi perché la tassazione sul lavoro è al 47,5%. La prima cosa da fare dunque è abbassare le tasse sul lavoro. La proposta FdI è ‘più assumi e meno paghi’, ti conviene assumere e lo Stato ti premierà”.

MELONI: “SIAMO DESCRITTI COME MOSTRI PERCHÉ NON SIAMO RICATTABILI”

“Ci hanno dipinti come un mostro perché non siamo comprabili, ricattabili e non abbiamo lobby di potere alle spalle”.

MELONI: “SUI BARCONI SOLO UOMINI, NON STANNO SCAPPANDO DA GUERRE”

“Sui migranti vi hanno raccontato falsità e baggianate, per anni hanno sovrapposto il tema dei profughi a quello dell’immigrazione ma sono due temi diversi. Lo Stato giusto deve occuparsi di chi ha diritto a stare qui, come i profughi, l’immigrazione invece va gestita. Ma in questi anni li hanno spacciati tutti per profughi”, prosegue Meloni.

“Le immagini dei profughi ucraini sono distoniche rispetto a quelle dei migranti sui barconi. Dall’Ucraina scappano donne e bambine, sui barconi si vedono uomini. Se arrivano solo loro, secondo voi stanno scappando da una guerra lasciando donne e bambini a combattere?”, aggiunge.

