lunedì, 13 Ottobre , 25

Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

(Adnkronos) - La fiction 'Balene – Amiche per...

Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono

(Adnkronos) - Sono 20 gli ostaggi israeliani, gli...

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

(Adnkronos) - Piccolo incidente per Iva Zanicchi al...

Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog: “E’ il vostro giorno migliore”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...
meloni:-“gli-ostaggi-sono-stati-liberati,-oggi-e-una-giornata-storica”
Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMeloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X sul rilascio dei 20 rapiti da parte di Hamas. 

“Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”, conclude. 

La presidente del Consiglio nel pomeriggio di oggi parteciperà al vertice in Egitto, dedicato alla pace a Gaza e più in generale al Medio Oriente e presieduto da Donald Trump e da Abdel Fattah al-Sisi. Parteciperanno i leader di una ventina di Paesi, tra cui Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan – uno dei protagonisti della mediazione insieme al Qatar e allo stesso Egitto -, Pedro Sánchez e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.  

“Dal Medio Oriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori. I primi ostaggi israeliani hanno lasciato le loro prigioni a Gaza. Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace”, si legge in un post su X del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale sottolinea che “tutto è ancora molto incerto: il compito che spetta a tutti noi, ai governi e ai popoli dell’Europa assieme ai nostri amici del mondo arabo, è quello di consolidare e costruire giorno dopo giorno le condizioni perché la pace resista e si rafforzi”. L’Italia, ribadisce, “contribuirà a far sì che il progetto dei ‘2 popoli 2 Stati’ non rimanga uno slogan vuoto, si impegnerà con lealtà e convinzione perché i due popoli possano trovare la pace nel rispetto e nella sicurezza”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.