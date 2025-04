meloni:-gli-usa-partner-ancora-affidabile.-trump:-lei-crede-in-me

La premier alla Casa Bianca: lavoro per rendere Occidente più forte

Washington, 17 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito gli Stati Uniti un “partner affidabile” durante il suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. “L’Unione Europea dovrebbe continuare a credere che gli Stati Uniti sono un partner commerciale affidabile?”, le ha chiesto una giornalista. “Beh, sono qui proprio per lavorare per rendere l’Occidente più forte. Perché credo nell’unità dell’Occidente e penso che semplicemente dobbiamo dialogare”, ha risposto Meloni. “Lei crede nel Presidente”, ha ironizzato Trump. “Anche – ha risposto Meloni, sottolineando – Inoltre, dobbiamo trovare il modo migliore per crescere insieme. Ecco perché sono qui. Quindi, se non lo ritenessi un partner affidabile, non sarei qui”.