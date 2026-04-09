Meloni: “governo c’è, non scapperemo, fino all’ultimo giorno”

“Governeremo come persone serie e in pace con la propria coscienza”

Roma, 9 apr. (askanews) – “Gli italiani sappiano che il Governo c’è, nel pieno delle sue funzioni, determinato a fare del suo meglio, ancora meglio, fino all’ultimo giorno del suo mandato, quando ancora una volta sarà nelle urne e non nel Palazzo che si farà un altro Governo. Non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini il prezzo dei soliti giochi di Palazzo. Governeremo come fanno le persone serie e in pace con la propria coscienza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula.