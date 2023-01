Meloni: Governo ha visione di lungo periodo,i risultati alla fine

“Serve il coraggio di scelte impopolari ma lasceremo Italia migliore”

Milano, 14 gen. (askanews) – Il governo ha una “visione di lungo periodo” e i risultati “si vedranno alla fine” della legislatura, con “il coraggio di fare scelte anche impopolari ma sapendo che sono giuste”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento con la kermesse di Fratelli d’Italia a Milano.

“Lo scenario difficile che stiamo atraversando come Italia e Europa non deve in nessun modo impedirci di guardare al futuro con ottimismo, in Lombardia come nel resto d’Italia. La sfida è passare dal gestire le crisi a utilizzare le crisi per ripensarci e avere finalmente una visione di lungo termine. Non si governa questo tempo con piccole modifiche, pensando in piccolo, facendo il poco che va fatto, ma solo se si ha il coraggio di pensare in grande, di rimuovere gli ostacoli, senza titubanze e senza paura. Serve il coraggio di fare scelte di lungo periodo, di rimuovere le troppe sovrastrutture che hanno bloccato l’Italia”, ha affermato Meloni.

“Noi per la prima volta abbiamo un governo con un ampio mandato popolare, un’ampia maggioranza e la prospettiva di 5 anni: questo orizzonte ci permette di programmare, sapere che faremo molte cose per realizzare una unica visione e i risultati di questo lavoro si possono vedere solo alla fine. Chi pensa che di fronte a un’occasione come questa si possa ragionare con gli schemi del passato, mettere se stesso davanti al destino di tutti – ha ammonito Meloni – non si rende conto del tempo che vive. ALcune scelte possono non essere comprese, possono essere impopolari, ma non si deve avere paura. Ci vuole più coraggio a prendere misure impopolari ma giuste, o popolari sapendo che sono sbagliate, e sapendo che a pagare sarà l’Italia?”, ha chiestoretoricamente la presidente del Consiglio.

Per poi proseguire: “So che ci saranno momenti entusiasmanti e momenti dificli. Ma sono certa che alla fine l’Italia sarà migliore di come ci è stata consegnata, e questa è l’unica cosa che mi interessa, sapaere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per l’Italia. Serve molto lavoro, serve un saco di pazienza, ma la nostra non è una corsa di cento metri ma una maratona. Avremo quella pazienza e garantiremo quel lavoro”.

E ha poi rivendicato: “I risultati di questi mesi confermano quello che stiamo dicendo: dicevano che saremmo stati isolati, che i mercati erano terrorizzati. Guardatevi intorno: lo spread a 182, la capitalizzazione della Borsa sale. La serietà e la determinazione del governo fanno la differenza. Rispondiamo solo al popolo italiano e lo faremo facendo quello che è necessario, senza compromessi che non sono necessari, senza tentennamenti, ma con una visione. La nostra priorità è creare ricchezza”.

continua a leggere sul sito di riferimento