Meloni: ho applaudito Musk ma non cambio idea su maternità surrogata

“I bambini per me non sono merce da banco”

Roma, 4 gen. (askanews) – “Io ho invitato ad Atreju, da 25 anni, tutti quelli che hanno qualcosa da dire e li ho applauditi tutti per rispetto. Abbiamo invitato Elon Musk perché ha qualcosa da dire nell’attuale contesto”.Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa con i giornalisti.”Musk ha chiesto una moratoria sull’IA, è stato uno dei primi a dire che l’impatto rischia di essere molto più pesante del previsto. Conosce meglio di noi l’Intelligenza Artificiale e può aiutare; io sto parlando con molti per capire i possibili sviluppi. Questo però non cambia la mia posizione sulla maternità surrogata (Musk ha un figlio avuto da maternità surrogata, ndr) e non cambia la mia posizione sul fatto che i bambini non si vendono, non si comprano e non sono merce da banco da scegliere in un catalogo. Non penso che questo sia difendere la vita umana e non credo che pagare una donna povera per mettere al mondo un figlio che poi vende sia progresso. Continuo a vederla così e sono contenta se il Parlamento approverà le legge che prevede per la maternità surrogata che il reato è perseguibile anche se avviene all’estero”.