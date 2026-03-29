domenica, 29 Marzo , 26
HomeAttualitàMeloni: il divieto a Pizzaballa offende la libertà religiosa
meloni:-il-divieto-a-pizzaballa-offende-la-liberta-religiosa
Meloni: il divieto a Pizzaballa offende la libertà religiosa
Attualità

Meloni: il divieto a Pizzaballa offende la libertà religiosa

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Roma, 29 mar. (askanews) – “Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro di Gerusalemme è luogo sacro della cristianità, e in quanto tale da preservare e tutelare per la celebrazione dei riti sacri. Impedirne l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, peraltro in una solennità centrale per la fede qual è la Domenica delle Palme, costituisce un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Previous article
Calcio, playoff Mondiali: Turpin arbitrerà Italia-Bosnia
Next article
Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa domenica delle Palme. Meloni: “Un’offesa”, Tajani: “Sdegnati con Tel Aviv”

POST RECENTI

Attualità

Dopo Sanremo, Raf torna live con Infinito – Estate 2026

Milano, 29 mar. (askanews) – Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa...
Attualità

Calcio, playoff Mondiali: Turpin arbitrerà Italia-Bosnia

Roma, 29 mar. (askanews) – Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la finale dei playoff Mondiali tra Italia e Bosnia Erzegovina, in programma martedì...
Attualità

Tajani: inaccettabile vietare l’ingressso al Santo Sepolcro a Pizzaballa

Roma, 29 mar. (askanews) – "Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra...
Attualità

Calcio, Romania: paura per Lucescu, ricoverato in ospedale

Roma, 29 mar. (askanews) – Paura per Mircea Lucescu, ottantenne ct della Romania e storico ex allenatore di Brescia, Inter e Shakhtar Donetsk. Durante una...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.