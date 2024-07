meloni:-“il-mio-no-a-ursula?-non-cambia-nulla.-in-ue-ho-agito-da-leader-europeo,-non-da-capo-partito”

ROMA – “Voglio chiarire che io ho schierato l’Italia nel Consiglio europeo di fine giugno astenendomi sul mandato a von der Leyen, suggerendo a tutti di tenere in considerazione l’indicazione emersa dalle urne. Giovedì, invece, ho schierato il mio partito, all’interno di un voto parlamentare, sul programma politico della prossima Commissione. È una distinzione fondamentale. Dopodiché qualsiasi cosa io faccia genera polemiche infinite, e dunque ovviamente sì, me lo aspettavo. Poi le polemiche bisogna saperle leggere anche nella loro serietà”. Così Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Polemiche che arrivano da più parti. “Il M5S mi insulta perché ho votato come loro, il Pd perché non ho votato come loro dopo aver loro stessi minacciato di non sostenere von der Leyen se si fosse azzardata a dialogare con me. E tutti insieme – prosegue la presidente del Consiglio – insultano i partiti del centrodestra per aver votato in modo difforme, esattamente come hanno fatto loro. La credibilità della predica si valuta sempre anche dall’autorevolezza del pulpito”.

Meloni mette a tacere chi l’accusa di aver ragionato da leader di partito: “Mi sono comportata come si dovrebbe comportare un leader europeo perché mi sono chiesta se la traiettoria fosse giusta”. Così Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Siccome non posso dire di considerarla giusta soprattutto su alcune delle materie su cui i cittadini hanno chiesto un cambio di passo, come la transizione verde, ho fatto – prosegue la presidente del Consiglio – come sempre quello che mi pareva più giusto, senza condizionamenti e senza timore. Se decidi di dire sì solo per fare quello che fanno gli altri non fai il lavoro che compete a un leader”. All’Europa, secondo Meloni, “è mancata spesso, soprattutto, la politica, che è visione e decisione. La ragione per cui le cose rischiano di non funzionare nei prossimi anni è che il metodo scelto per indicare gli incarichi di vertice della Ue può compromettere entrambe le cose”. “Se cerchi di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, alleando forze politiche che non la pensano allo stesso modo su nulla, rischi di non avere una visione chiara. In Italia lo abbiamo visto accadere spesso, negli scorsi anni, e lo abbiamo pagato. Il problema è che questo tempo, più del passato, richiede scelte chiare”, conclude la premier.

L’articolo Meloni: “Il mio no a Ursula? Non cambia nulla. In Ue Ho agito da leader europeo, non da capo partito” proviene da Agenzia Dire.

