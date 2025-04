meloni:-il-papa-mi-consigliava-di-non-perdere-il-senso-dell’umorismo

“E’ stata anche l’ultima cosa che mi ha detto”

Milano, 23 apr. (askanews) – “Sarò sempre grata a papa Francesco per i suoi insegnamenti e consigli: il più assiduo era, ‘non perda mai il senso dell’umorismo’, è stata anche l’ultima cosa che mi ha detto”. Lo ha ricordato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in aula nel corso della commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite. “Credo che il senso fosse che non puoi guidare gli altri se non sai trasmettere gioia per quello che fai. E lui sapeva farlo”, ha aggiunto.