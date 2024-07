meloni-in-cina:-“marco-polo-ha-costruito-ponti-tra-oriente-e-occidente”

ROMA – Marco Polo “è stato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi, ha costruito ponti tra Occidente e Oriente e ha influenzato per secoli la visione che abbiamo avuto”, noi occidentali, “dell’Asia e in particolare della Cina“. Lo dice la premier Giorgia Meloni all’inaugurazione della mostra ‘Viaggio di Conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità tra Oriente e Occidente’, presso il Millennium Art Museum di Pechino.

Quello di Marco Polo, prosegue Meloni, “non è stato solo un viaggio fisico, attraverso l’antica via della Seta, ma è stato soprattutto un viaggio culturale, un viaggio di idee, un viaggio di scoperte, di conoscenze. Marco Polo ha portato con se un bagaglio di conoscenze contribuendo a modificare la percezione che in Italia e in Europa si aveva dell’Impero cinese in un tempo nel quale le distanze erano talmente grandi da poter sembrare incolmabili”. Le pagine del Milione, aggiunge, “sono diventate una finestra, un portale verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare. Marco Polo ha tracciato una strada che dall’Italia conduce alla Cina e dalla sua epoca alla nostra. A volte il tragitto è parso piu’ agevole altre volte è sembrato piu’ in salita, però fin da allora quella strada è rimasta sempre percorribile e sta a noi oggi creare insieme le condizioni per mantenerla tale”.

ITALIA-CINA. MELONI: “DIFENDERE CIÒ CHE SIAMO STRUMENTO PER COMPRENDERE L’ALTRO”

Le nostre sono “due civiltà millenarie consapevoli di una doppia missione: da una parte saper custodire ciò che di straordinario i nostri padri ci hanno consegnato in eredità e dall’altra saper accompagnare quelle eredità, quel patrimonio nel presente e nel futuro rendendoli così anche premessa e spunto per raggiungere nuovi traguardi. Difendere ciò che siamo – ha sottolineato la premier – è lo strumento più efficace che abbiamo anche per comprendere l’altro. E comprendere l’altro è essenziale per poter meglio affrontare le grandi sfide globali di questa epoca complessa”.

MELONI: “VALORE PROFONDO RELAZIONI TRA ITALIA E CINA”

“La profondità dei nostri rapporti – ha dichiarato Meloni – si rispecchia, come diceva il ministro, nel bassorilievo che abbiamo alle nostre spalle che è dedicato alla millenaria storia cinese. Nel bassorilievo sono raffigurati due stranieri ed entrambi quegli stranieri sono due italiani. Uno è appunto Marco Polo l’altro è Matteo Ricci. E se Marco Polo ha fatto conoscere la Cina agli occidentali Matteo Ricci ha aiutato il popolo cinese ad aprire il proprio orizzonte a capire l’Europa e l’Occidente. Però tanto basta a comprendere quanto profondo il valore e le relazioni tra l’Italia e la Cina”.

ITALIA-CINA. MELONI: “LA STORIA SIAMO NOI, QUANDO NON ABBIAMO PAURA DI OSARE”

“Noi ricordiamo questo uomo anche per l’insegnamento di vita che ci ha lasciato. Perché se Marco Polo non non avesse osato intraprendere un viaggio che fino ad allora era ritenuto inimmaginabile, impossibile, fuori portata. Se non avesse sfidato l’ignoto – ha sottolineato la premier – la storia sarebbe probabilmente andata diversamente. Allora noi ricordiamo Marco Polo soprattutto per ricordare a noi stessi che la storia in fondo siamo noi. Soprattutto quando non abbiamo paura di osare, soprattutto quando inseguiamo le nostre convinzioni, soprattutto quando non ci lasciamo condizionare dai limiti nei quali gli altri credono. Vale per tutti e vale per sempre”. Allora, aggiunge, “partendo da questo penso che però la memoria senza azione non abbia in fondo un gran valore. E allora se è vero che dal coraggio e dalla capacità di osare è nato anche il legame secolare che unisce le nostre due nazioni, allora penso anche che il modo migliore di celebrare quella storia, quella vicenda, questa ricorrenza a 7 secoli di distanza, sia rendendo quel legame che prima di tutto è un legame culturale che si fonda sul rispetto, più solido ed è ciò che siamo qui per fare con la nostra visita“.

