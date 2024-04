Meloni: in dl Coesione riduzione oneri contributivi neo assunti

“Misure per sostenere occupazione giovani e donne e nuove attivitò a Sud”

Milano, 29 apr. (askanews) – Il decreto per la riforma delle politiche di coesione, che approderà domani in Consiglio di ministri, conterrà anche la riduzione degli oneri contributivi, per due anni, per i nuovi assunti. Lo ha specificato la presidente del COnsiglio Giorgia Meloni, nell’incontro a palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali, secondo quanto si apprende.

“Nel dettaglio – ha spiegato Meloni – sono previste, misure per sostenere l’occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Tali misure prevedono la riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per due anni. Accanto alle misure per sostenere il lavoro dipendente sono previste specifiche disposizioni per favorire l’avvio di nuove attività distinte per il centro nord e il Mezzogiorno”.

A queste misure di sostegno all’occupazione “si accompagnano azioni per riqualificare i lavoratori di grandi imprese in crisi per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Nello specifico intendiamo sostenere la nascita di nuove imprese nel mezzogiorno e nel centro nord attraverso una misura dedicata ai soggetti attualmente disoccupati. L’obiettivo è quello di continuare a sostenere la crescita dell’occupazione, la riduzione della disoccupazione e degli inattivi. La nostra linea di azione è chiara: sosteniamo chi cerca un lavoro, chi assume e chi intende mettersi in proprio partendo dalle categorie che oggi più difficilmente trovano lavoro”, ha concluso sul punto Meloni.