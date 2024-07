Meloni: in Francia nessuno ha vinto, formare governo non sarà facile

In Italia più stabili, in Europa meno

Washington, 9 lug. (askanews) – “La lettura della sconfitta del Rassemblement National mi sembra semplicistica: nessuno può cantare vittoria. C’erano tre schieramenti, nessuno dei tre schieramenti è in grado di governare da solo e all’interno di alcuni di questi schieramenti ci sono anche differenze molto evidenti, quindi vedremo che cosa accadrà. Il risultato del ballottaggio è che nessuno ha vinto le elezioni. La formazione del governo non sarà facile: per esperienza personale dico che è più facile governare quando si condividono delle idee piuttosto che quando si condivide un nemico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Washington, dove è arrivata per il vertice Nato.”Noi eravamo abituati a un tempo in cui l’Italia aveva un governo molto instabile in un’Europa che aveva governi molto solidi, oggi vediamo un’Italia con un governo molto solido in un’Europa in cui ci sono governi molto instabili e questo deve renderci orgogliosi” ha aggiunto Meloni.