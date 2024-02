meloni-in-ucraina:-non-siete-soli,-con-kiev-per-il-tempo-necessario

“Combatte per la sicurezza di tutta l’Europa”

Kiev, 24 feb. (askanews) – “Il messaggio a Zelensky e a tutto il popolo ucraino è che non sono soli: siamo profondamente grati per la lotta che portate avanti per la sicurezza dell’Europa, perchè la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa coincidono. L’Ucraina sta combattendo con tutta l’Europa, per tutta l’Europa, e vi saremo accanto per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in dichiarazioni congiunte a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.