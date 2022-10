Meloni: “Inizia la sfida per risollevare l’Italia”. E sente Stoltenberg (Nato) sull’Ucraina

ROMA – “Oggi inizia ufficialmente la nostra sfida per risollevare l’Italia, per ridare speranza e certezze a milioni di cittadini”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. “Questo sarà il Governo di tutti gli italiani: lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinchè il popolo sia unito – prosegue la premier -. Insieme restituiremo orgoglio, forza e visione alla nostra Nazione”. Il Consiglio dei ministri con la nomina dei sottosegretari, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi lunedì.

MELONI SENTE STOLTENBERG: “PIENO SOSTEGNO ALL’UCRAINA”

Oggi Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “La presidente Meloni – fa sapere Palazzo Chigi – ha ribadito che l’Alleanza atlantica è indispensabile per difendere la sicurezza e i valori comuni che caratterizzano l’identità occidentale. Meloni ha riaffermato il pieno sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa e l’importanza, nell’ottica di un approccio globale, di rafforzare l’impegno della Nato nel contrasto alle minacce di diversa natura provenienti da tutte le direzioni strategiche, incluse le sfide del Sud. La presidente Meloni ha formulato, infine, l’auspicio di poter incontrare presto e di persona il segretario generale Stoltenberg”, conclude la nota.

