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Meloni: Iran dotato di arma nucleare rischio che non possiamo permetterci
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Meloni: Iran dotato di arma nucleare rischio che non possiamo permetterci

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Roma, 16 mag. (askanews) – “Dobbiamo assicurarci che l’Iran non possa dotarsi dell’arma nucleare e cessi di essere una minaccia nei confronti delle Nazioni vicine, e non solo”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento allo Europe Gulf forum, a Navarino, in Grecia.

“Gli attacchi del regime iraniano, che sono arrivati a colpire persino Cipro e quindi l’Europa, dimostrano che un Iran dotato dell’arma nucleare, associato ad una capacità missilistica ad ampio raggio, è un rischio che nessuno di noi può permettersi di correre” ha concluso.

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