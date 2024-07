meloni-isola-salvini:-“mattarella-non-ha-attaccato-il-governo,-non-va-strumentalizzato”

ROMA – “Io francamente non ho letto, differentemente da quello che hanno fatto altri, nelle parole del Presidente della Repubblica un attacco al Governo. E penso che non si faccia un favore alle istituzioni di questa nazione e al ruolo del Presidente della Repubblica se ogni cosa che dice viene strumentalizzata come se fosse il capo dell’opposizione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”, in onda questa sera su Retequattro.

“Il discorso del Presidente della Repubblica era un discorso sulla democrazia, era un discorso molto alto ed è un discorso che io condivido perché è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri. Non esiste neanche un assolutismo nella maggioranza, è per questo che ci sono dei pesi e dei contrappesi nei sistemi democratici”, ha aggiunto Meloni.

