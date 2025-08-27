mercoledì, 27 Agosto , 25

Meloni: la droga fa schifo, oggi vado a San Patrignano

“Ideologie irragionevoli hanno tentato di negarlo”

Rimini, 27 ago. (askanews) – “Ricostruire con mattoni nuovi vuol dire anche dire la verità, dire cose banali che ideologie irragionevoli hanno tentato di negare. Dire che la droga fa schifo, ti distrugge la vita, ti riduce a uno schiavo ma se cadi nella dipendenza non sei perduto, se chiedi aiuto qualcuno ti prenderà per mano per costruire insieme un futuro di libertà. Una di queste realtà è qui vicino, San Patrignano, sarò loro ospite tra poco”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini.

