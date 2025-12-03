meloni:-“la-manovra-consente-all’italia-di-uscire-dal-disavanzo-senza-rinunciare-agli-obiettivi”

ROMA – “La manovra economica per il 2026 consente all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo già nel prossimo anno, senza però rinunciare a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento. E uno di questi è il sostegno alle imprese e a chi produce e crea ricchezza e occupazione in Italia”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un messaggio inviato all’Assemblea di Confimi Industria 2025 in corso a Roma. Con questa legge di bilancio, ha ricordato Meloni, “reintroduciamo il super e l’iper-ammortamento, due strumenti molto apprezzati dalle imprese e particolarmente efficaci per sostenere gli investimenti nell’innovazione e nella transizione ecologica. Diamo stabilità, per il prossimo triennio, al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zes Unica, con uno stanziamento complessivo di oltre 4 miliardi. Rifinanziamo, inoltre, la Nuova Sabatini e confermiamo la super deduzione del costo del lavoro al 120%, per incentivare nuove assunzioni”.

MELONI: MISURE TANGIBILI ED EFFICACI, MA ANCORA SFIDE COME COSTI ENERGIA

Nella manovra di bilancio sono contenute “misure tangibili ed efficaci, per dare risposte ad un tessuto produttivo che in questi anni ha dimostrato di sapere far fronte a crisi epocali e a shock inaspettati. Siamo perfettamente consapevoli che sono tanti i nodi da sciogliere, ma non abbiamo intenzione di tirarci indietro. Penso, ad esempio, al costo dell’energia: questione che sta molto a cuore a tutto il Governo e su cui stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete”, dice la presidente del Consiglio. “Sono sfide che vogliamo affrontare insieme a voi e potendo contare sul vostro contributo- ha proseguito Meloni- Capiterà di avere idee diverse, non sempre saremo d’accordo su tutto, ma sono certa che su un punto non ci divideremo mai e la penseremo sempre nello stesso modo: l’Italia è una grande nazione e può dimostrare al mondo ciò di cui è capace, tracciando la rotta e diventando un modello da seguire. È un traguardo che possiamo raggiungere solo se remiamo tutti nella stessa direzione, come fa una squadra vincente”.

