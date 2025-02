Meloni: “La Nato è la migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina”

ROMA – “Per noi l’obiettivo di una pace giusta e duratura in Ucraina è un obiettivo che è possibile raggiungere solamente se a Kiev verranno fornite adeguate garanzie di sicurezza, per essere certi che ciò che è accaduto in questi tre anni non accada di nuovo e per essere certi che le nazioni europee che più si sentono minacciate possano invece sentirsi al sicuro”. Lo dice Giorgia Meloni, al termine dell’incontro col primo ministro svedese Ulf Kristersson.

Poi, Meloni aggiunge: “Ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell’Alleanza atlantica, perché penso che sia la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea e scongiurare il rischio che l’Europa possa ripiombare presto nella guerra. Altre soluzioni mi sembrano più complesse e meno efficaci”.

“Ho detto già che la scelta annunciata dalla presidente Von der Leyen di escludere le spese della difesa dal Patto di Stabilità sia un primo passo. Penso anche che a questo primo passo debbano seguire anche altre soluzioni”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it