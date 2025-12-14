Meloni: la nostra alleanza non per ravanare poltrone. Atreju non è ammucchiata, la sinistra in Parlamento lo è

Roma, 14 dic. (askanews) – Atreju “è il luogo in cui le idee, tutte le idee hanno diritto di cittadinanza, questo è il luogo in cui dove Nietzsche e Marx si davano la mano, dove le identità si sfidano rispettandosi, dove ci si confronta sui contenuti e chi scappa dimostra di non avere questi contenuti”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento finale alla kermesse di Fdi. “C’è chi ha scritto che Atreju è un’ammucchiata. Non dirò che siamo alla solita puzza sotto il naso di una sinistra rabbiosa che non riesce a mettere insieme nulla di paragonabile e tenta di minimizzare la portata con pregiudizi dozzinali. Le ammucchiate sono quelle che la sinistra ha fatto per anni in Parlamento e tenta di replicare pur di gestire il potere. Qui ascoltiamo con riguardo le persone che non condividiamo anche per confermare a noi stessi e al mondo che non ci ammucchieremo mai con loro”, ha proseguito Meloni.

“Voglio rivolgere un grazie sincero e profondo agli alleati, la nostra è una alleanza che non nasce per ravanare qualche poltrona. Noi non siamo un incidente della storia, non siamo una somma di disperazioni come altri ma una comunità di destino costruita mattone su mattone in 30 anni. E lo so che molti sperano che il dibattito tra i nostri partiti finisca per degenerare per mandare il governo a casa, ma qualcosa mi dice che non accadrà, ha sottolineato Meloni nell’intervento finale ad Atreju.