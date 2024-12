“Meloni la persona più potente d’Europa”, Politico incorona la premier

(Adnkronos) – E’ Giorgia Meloni “la persona più potente d’Europa” secondo la classifica per il 2025 di Politico. “Chi chiami se vuoi parlare con l’Europa? Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero che chiami appartiene a Giorgia Meloni”, scrive la testata statunitense, sottolineando che “in meno di un decennio, la leader del partito di destra Fratelli d’Italia è passata dall’essere liquidata come una pazza ultranazionalista all’essere eletta primo ministro d’Italia e ad affermarsi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono fare affari”.

Nella descrizione del riconoscimento, Politico ricorda come la premier italiana “anche se ha virato verso il centro”, abbia “iniziato la sua carriera politica come attivista nell’ala giovanile del neofascista Movimento Sociale Italiano”.

“Dalla sua elezione nel 2022, il primo ministro italiano ha introdotto politiche su questioni come l’immigrazione e i diritti LGBTQ+ che un tempo avrebbero suscitato la condanna di Bruxelles”, invece, molti leader dell’Unione Europea “hanno accettato Meloni come la rappresentante gradita dello zeitgeist sempre più radicale che sta sbocciando su entrambe le sponde dell’Atlantico” e la volontà di “collaborare con Meloni sulla scena europea, consentono al primo ministro italiano di 47 anni, che insiste nell’usare la forma maschile del suo titolo formale, il Presidente del Consiglio, di essere un ‘uomo’ forte in grado di esercitare un potere enorme”.

“Meloni ha fatto notizia in tutto il mondo quando è diventata il primo premier donna italiano, ma pochi prevedevano che sarebbe durata a lungo in carica”, ricostruisce ancora la testata Usa. Invece, “negli ultimi due anni Meloni ha consolidato il suo governo come uno dei più stabili mai esistiti nell’Italia del dopoguerra” e il suo “aspetto curato e pratico” “contribuisce all’immagine di stabilità”. Politico ha poi ricordato: “Dopo che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è riferito al primo ministro come a una ‘stronza’ durante un comizio elettorale, il primo ministro si è presentato a un evento nella sua regione e ha salutato il politico dell’opposizione affermando: ‘Presidente De Luca, quella stronza sono io, Meloni. Come stai?'”.