(Adnkronos) – Giorgia Meloni, dopo l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, risponde in italiano alla domanda di un giornalista sugli impegni dell’Italia per la difesa e sulla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ascolta, senza comprendere le parole della premier, e alla fine della risposta mostra tutto il suo apprezzamento per il ‘suono’ della lingua italiana: “It’s beautiful”, ”è bellissimo”.