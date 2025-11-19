mercoledì, 19 Novembre , 25

Quanto bisogna camminare per aiutare il cuore? Contano i minuti, non i passi

(Adnkronos) - Meglio camminare contando i passi o...

Redditi, per Salvini una nuova casa a Roma e Conte un po’ più povero: il ‘portafoglio’ dei leader

(Adnkronos) - Una nuova casa a Roma. E...

Bologna, due giovani evadono da Istituto penale per minorenni

(Adnkronos) - Due giovani sono evasi dall'Istituto penale...

Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

(Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite in...
meloni:-lavoriamo-ad-accordo-intergovernativo-su-difesa-con-croazia
Meloni: lavoriamo ad accordo intergovernativo su difesa con Croazia

Meloni: lavoriamo ad accordo intergovernativo su difesa con Croazia

Video NewsMeloni: lavoriamo ad accordo intergovernativo su difesa con Croazia
Redazione-web
Di Redazione-web

Premier croato: “Prepariamo accordo per acquisto”

Milano, 19 nov. (askanews) – “Sono maturi i tempi per un’accelerazione del processo di adesione dei Balcani occidentali all’Ue. L’Europa non sarà veramente unita fino a quando certi paesi non faranno ingresso nell’Unione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovic a Palazzo Chigi. Secondo la presidente del Consiglio, si vuole “rafforzare la collaborazione nel settore della difesa che può contare su un contributo delle nostre eccellenze industriali”, ha detto.Plenkovic ha sottolineato come Zagabria sia impegnata in una fase di ammodernamento e di progressivo distacco dalle tecnologie orientali, e “su queste basi si prepara un accordo fra agenzie croate e italiane per l’acquisto di armi ed equipaggiamento”, ha conluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.