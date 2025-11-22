sabato, 22 Novembre , 25

Ucraina, leader Ue e G7: “Piano Usa richiede ulteriore lavoro”

(Adnkronos) - "Accogliamo con favore il continuo impegno...

Ornella Vanoni, il rapporto con il figlio Cristiano: “Pensava che lo abbandonassi”

(Adnkronos) - Ornella Vanoni era una cantante, sì,...

Don Alì arrestato a Torino, il re dei maranza in manetta

(Adnkronos) - Don Alì, il sedicente 're dei...

Vanoni, Elisa Fuksas: “L’ho raccontata nel mio film, Ornella mi ha cambiato la vita”

(Adnkronos) - "Ornella è una persona che mi...
meloni:-lavoriamo-con-usa-e-ue-per-pace-una-giusta-in-ucraina
Meloni: lavoriamo con Usa e Ue per pace una giusta in Ucraina

Meloni: lavoriamo con Usa e Ue per pace una giusta in Ucraina

Video NewsMeloni: lavoriamo con Usa e Ue per pace una giusta in Ucraina
Redazione-web
Di Redazione-web

Discorso al G20 di Johannesburg: crescita basata su regole condivise

Johannesburg, 22 nov. (askanews) – Al vertice del G20 in corso a Johannesburg, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni richiama la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in un contesto globale segnato da crisi climatiche, pandemiche e geopolitiche. Nel suo intervento ribadisce il sostegno dell’Italia a una “pace giusta” in Ucraina e sottolinea il ruolo del multilateralismo per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali.Ecco un passaggio dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20 in corso a Johannesburg: “In questo mondo interconnesso in cui viviamo, cresciamo o regrediamo in relazione agli altri – ha detto Meloni – Lo abbiamo visto molto chiaramente negli ultimi anni con gli effetti del cambiamento climatico, la crisi pandemica, l’ingiustificata guerra russa di aggressione contro l’Ucraina. E voglio dire che l’Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l’Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma molto importante. Ad ogni modo, sappiamo che questi fenomeni hanno avuto un impatto ben oltre i confini in cui si sono verificati”. “Questo è il motivo – ha aggiunto – per cui la cooperazione è inevitabile ed è per questo che abbiamo bisogno di una crescita basata su regole condivise e relazioni commerciali veramente eque”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.