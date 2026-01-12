Meloni: liberazione di Trentini e Burlò ci riempie di gioia

lunedì, 12 Gennaio , 26

“E’ il frutto del lavoro discreto, ma efficace”

Roma, 12 gen. (askanews) – “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali” Così la premier Giorgia Meloni in un video messaggio in cui ha annunciato che Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto. “Questo risultata il frutto del lavoro discreto, ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence e io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo. Continueremo a lavorare senza sosta finché la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi e allo stesso modo l’Italia non si stancherà di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia” ha aggiunto la Presidente del Consiglio.

