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Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio
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Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

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“Sua madre ha trasformato una perdita in impegno per la vita”

Roma, 2 lug. (askanews) – “Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di mille persone l’anno non tornano a casa dal lavoro. Oltre 1.000 volte l’anno sono le volte in cui noi siamo stati tutti sconfitti: persone, famiglie, storie interrotte che non devono e non possono essere dimenticate e anche io voglio qui rivolgere un pensiero di riconoscenza commossa” per “chi ha trasformato un dolore inimmaginabile come la perdita di una figlia in un impegno per la vita e quindi anche io voglio dire a Emma, la mamma di Luana D’Orazio, che tutti noi la consideriamo una mamma straordinaria, una persona straordinaria”.Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al congresso della Uil, ricordando la 22enne morta sul lavoro nel 2021.

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