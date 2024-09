Meloni nel suo discorso all’Onu: “Israele rispetti il diritto internazionale”

ROMA – “Affermiamo il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi esterni, come quello orribile del 7 ottobre scorso, ma allo stesso tempo chiediamo a Israele di rispettare il diritto internazionale tutelando la popolazione civile anch’essa in gran parte vittima di Hamas e delle sue scelte distruttive”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York.

“Seguendo lo stesso ragionamento, sosteniamo il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato ma affinché questo possa vedere presto la luce è necessario che i Palestinesi lo affidino a una leadership ispirata al dialogo, alla stabilizzazione del Medioriente e all’autonomia. Gli accordi di Abramo hanno dimostrato la possibilità di convivere e cooperare vantaggiosamente sulla base del mutuo riconoscimento. Se questa è la prospettiva sulla quale tutti dobbiamo lavorare, e lo è, oggi l’imperativo è raggiungere senza ulteriori ritardi un cessate il fuoco a Gaza e l’immediato rilascio degli ostaggi”, ha aggiunto la premier.

“Non possiamo più assistere a tragedie come quelle degli ultimi giorni nell’est e nel sud del Libano con il coinvolgimento di civili inermi tra cui numerosi bambini”, ha concluso Meloni.

