Meloni: no rimpasto, no dimissioni benché tatticamente converrebbero

“Posizione bizzarra” opposizione che “non le invoca”

Roma, 9 apr. (askanews) – “Leggo ormai da settimane bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del Governo, di rimpasti, di fase 2, 3, 4, di ripartenze. Alchimie di palazzo di un mondo caro ad altre maggioranze, ad altri partiti, ad altri Presidenti del Consiglio”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula. “Un mondo distante anni luce da noi nel quale non intendiamo far ripiombare l’Italia. Non c’è alcuna ripartenza da fare, posto che il Governo non si è mai fermato e da giorni lavora, come si è visto, per scongiurare le conseguenze della crisi internazionale e per mettere a terra altri provvedimenti. E non servono nuove linee programmatiche perché le nostre linee programmatiche sono da sempre scritte nel programma di Governo”.Poi aggiunge: “Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto perché, con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il Governo che, nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati. Quanto alle dimissioni, colleghi, certo probabilmente sarebbe convenuto, sul piano tattico, invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla divisione delle forze d’opposizione, nella peggiore delle ipotesi, lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno. Cioè è esattamente lo scenario che l’opposizione teme di più, tanto che definisce questo Governo un pericolo per l’umanità, ma non ne invoca le dimissioni. Posizione bizzarra di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha”.