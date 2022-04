Meloni: “Non mi interessa la leadership, ma le risposte per i cittadini”

MILANO – “Il mio interesse non è la leadership del centrodestra. Il mio interesse è che in un momento di grande difficoltà sul piano nazionale e internazionale, una grande coalizione abbia delle risposte per le persone”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, durante un punto stampa alla convention milanese del suo partito.

LEGGI ANCHE: Al via la convention di FdI. Meloni: “Trasformiamo un’epoca infame nel nuovo Risorgimento”

“A me- continua Meloni- interessa parlare di lavoro, crescita, difesa dell’economia reale, questione energetica e autosufficienza, l’Europa. Noi siamo in una bufera e le bufere non le affronti dicendo io sono più bravo di te, quello si fa all’asilo. Le persone serie si assumono i problemi seri della nazione ed è quello che stiamo facendo noi qui con il contributo di un partito che come vedete è molto cresciuto e con il contributo di tante autorevoli personalità che ci stanno regalando il loro punto di vista e il loro contributo”.

MELONI: “SALVINI? NON L’HO SENTITO, SE PASSASSE SAREBBE CARINO”

“Sono sempre disponibile a un incontro con i leader del centrodestra. quando le agende si incroceranno noi calendarizzeremo. Se Salvini passerà a salutare? So quello che sapete voi. Non l’ho sentito ma se passasse a salutare sarebbe carino”, aggiunge Meloni.

La leader di Fratelli d’Italia dice poi di aver “parlato con Berlusconi domenica scorsa, eravamo rimasti d’accordo che ci saremmo visti martedì. Poi evidentemente gli altri non sono riusciti a organizzarsi ma io sono sempre disponibile”.

MELONI CONTRO I GIORNALISTI: “BASTA PARLARE DI INCONTRO CON SALVINI”

“Ma veramente vi sembrano questi i temi di cui parlare? Io non mi permetto di fare il vostro lavoro ma ci sono temi più interessanti. Alla gente non gliene frega niente di quando si vedono Salvini e Meloni. C’è distonia tra quello che raccontate e quello che succede qui”.

La polemica sull’unità del centrodestra non appassiona Giorgia Meloni che, durante un punto stampa alla convention milanese del suo partito, attacca i giornalisti. “Voi- dice Meloni- mi costringete a fare un lavoro che non è quello che io voglio fare: io voglio parlare dei problemi delle persone. Mi dispiace perché la percezione che arriva a casa davanti a un evento come questo è che stiamo a parlare di quando si vedono Meloni e Salvini, che è una cosa che non interessa a cittadini che sono in estrema difficoltà”.

MELONI: “PRIMA IL PROGRAMMA, POI LA COALIZIONE”

Le situazioni di difficoltà si affrontano con una colazione unità? “Innanzitutto si affrontano con un programma, che è quello che stiamo provando a fare. Prima delle persone servono le risposte e noi queste cerchiamo di dare. Poi parleremo di persone e di coalizione”, spiega la leader di Fratelli d’Italia.

“Noi siamo ancora a qualche mese dalle elezioni- spiega Meloni- per questo abbiamo cominciato questo lavoro così presto. Vogliamo fare un lavoro molto serio, poi quando avremo gli elementi che ci definiscono, porteremo questi elementi al tavolo della coalizione. Io credo sia molto importante che in questa fase così difficile per l’Italia, l’Europa e l’Occidente ci sia qualcuno che provi a volare più alto delle nostre beghe quotidiane. Io vorrei dire che c’è qualcuno che sa cosa fare ed è molto importante per la tranquillità dei cittadini”.

MELONI: “SALA? HO APPREZZATO MOLTO IL SUO INTERVENTO”

“L’intervento di Beppe Sala è stato molto intelligente, una persona che ha voglia di confrontarsi nel rispetto e nell’orgoglio della diversità. Non è venuto qui a lisciare il pelo ma a dire ‘io sono una cosa diversa da voi e mi interrogo su cosa voi siate’. Anche a punzecchiare, ma fatto in modo intelligente. L’ha fatto come fa un avversario politico e io credo che la politica questo debba essere, senza dover dire che l’altro è il mostro. Mi pareva che il messaggio del sindaco fosse questo e l’ho molto apprezzato”, dichiara Meloni.

UCRAINA, MELONI: “DRAGHI CHIEDA AD ALLEATI FONDO SOLIDARIETÀ”

“Io credo che in questa fase l’Italia non debba discostarsi dai suoi alleati internazionali, ma si debba dimostrare leale e che, con la stessa fermezza, il presidente del Consiglio debba chiedere ai suoi alleati internazionali solidarietà perché in questa crisi inevitabilmente ci sarà chi pagherà di più e di meno”, spiega la leader di Fratelli d’Italia.

“Bisogna distribuire equamente onori e oneri- prosegue Meloni- quindi Draghi dovrebbe porre con forza il tema di un fondo di compensazione per le nazioni più colpite dalle sanzioni e una di quelle nazioni dovremmo essere noi”.

MELONI E IL 1 MAGGIO ALTERNATIVO: “LAVORATORI NON RAPPRESENTATI”

“Abbiamo scelto di fare questa convention nel fine settimana del primo maggio, che è la festa dei lavoratori, e secondo noi ci sono in questo paese milioni di lavoratori che non sono rappresentati: parlo di tutto il mondo dei lavoratori autonomi, partite iva, professionisti che non sono tutelati e che non sono neanche presenti nel concerto del primo maggio. Per questo noi li rappresenteremo domani con un altro concerto e lo abbiamo fatto nella capitale produttiva d’Italia”, conclude Meloni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Meloni: “Non mi interessa la leadership, ma le risposte per i cittadini” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento