meloni-non-molla-e-risponde-a-de-luca:-“i-bulli-sono-deboli,-se-li-affronti-non-fanno-i-gradassi”

ROMA – Giorgia Meloni torna sullo scambio di battute avuto ieri a Caivano con il presidente della Regione Campania: “Vincenzo De Luca è un signore che non la manda a dire a nessuno. Non l’ho mai sentito usare una parola del genere con nessun altro. Qual è il messaggio? Che le donne si possono insultare perché sono deboli? Eh no, non siamo deboli. Sa chi è debole? I bulli sono deboli, perché, come si è ben visto ieri, sono bravi a fare i gradassi dietro le spalle, ma quando li affronti non li fanno più i gradassi”, dice intervistata a ‘Corriere tv’.

La premier poi incalza: “È finito il tempo in cui le donne devono subire. Su questo voglio sentire prima o poi anche una parola delle femministe”. Secondo Meloni “su quello che è accaduto ieri c’è anche una questione femminile. Continuo a tifare affinché Elly Schlein tiri fuori il coraggio che la gente si aspetta da lei come leader e come donna”.

