meloni:-obiettivo-fondamentale-garantire-casa-a-cittadini-e-famiglie

Lavoriamo a Piano con prezzi calmierati per giovani coppie

Roma, 16 ott. (askanews) – “Stiamo lavorando, con grande attenzione e concretezza, anche alla definizione di un grande Piano casa per mettere a disposizione delle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. Perché senza una casa è difficile costruire una famiglia, e senza famiglie non può esserci una nazione prospera e vitale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al 61° Congresso nazionale del Notariato.”È un lavoro – ha aggiunto – che non vogliamo ovviamente fare soli, ma che vogliamo fare insieme a tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’Italia. Voi siete tra questi, e il governo è intenzionato ad ‘approfittare’ ancora della vostra competenza e della vostra professionalità per scrivere regole efficaci, chiare e certe nel tempo. Per il bene dei cittadini, delle imprese e delle famiglie di questa nazione”.”Come sapete, il Parlamento – ha osservato la premier – sta esaminando la riforma della disciplina della circolazione dei beni con provenienza donativa. Riforma che voi notai avete proposto anni fa per primi e che abbiamo deciso di raccogliere e sostenere, perché è uno strumento che rende più sicuro e più semplice il trasferimento degli immobili, soprattutto di quelli abitativi. Garantire ai cittadini e alle famiglie la possibilità di acquistare una casa, e di farlo nel modo più sicuro possibile, tutelando i risparmi di una vita, è un obiettivo fondamentale di questo Governo”.