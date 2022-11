Meloni oggi a Bruxelles: “La voce dell’Italia in Europa sarÃ  forte”

ROMA – “Oggi sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. La voce dell’Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione”. Lo scrive su facebook la premier Giorgia Meloni.

LEGGI ANCHE: Meloni: “Sono fiera della norma anti-rave. Non negheremo diritto a esprimere dissenso”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

L’articolo Meloni oggi a Bruxelles: “La voce dell’Italia in Europa sarà forte” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento