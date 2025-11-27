meloni:-“ok-ad-un-confronto-a-tre-con-schlein-e-conte,-l’opposizione-non-ha-ancora-un-leader”

giovedì, 27 Novembre , 25
PoliticaMeloni: “Ok ad un confronto a tre con Schlein e Conte, l’opposizione non ha ancora un leader”
Di Redazione-web

ROMA – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

