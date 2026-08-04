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Meloni: ok all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 46mila docenti
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Meloni: ok all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 46mila docenti

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Roma, 4 ago. (askanews) – Nel Consiglio dei ministri di oggi abbiamo “autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico: 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, oltre a dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale ATA. Un investimento importante che porterà nelle nostre scuole quasi 11.000 nuovi insegnanti di sostegno, per garantire maggiore continuità didattica, rafforzare l’inclusione e assicurare agli studenti con disabilità il supporto che meritano”. Lo scrive in un post sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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