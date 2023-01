Meloni: “Piena fiducia in Nordio, l’ho fortemente voluto”

ROMA – Il presidente Giorgia Meloni “ribadisce la sua piena fiducia nel Guardasigilli” Carlo Nordio “che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi che annuncia in settimana anche un loro incontro: “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio- si legge- si incontreranno per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana. Il Governo è determinato, infatti, a portare avanti e ad attuare il programma di coalizione votato dai cittadini per dare all’Italia una giustizia giusta, veloce e vicina a cittadini e imprese”.

Nella nota anche il riferimento alle presunte tensioni dei giorni scorsi nel Consiglio dei ministri. “Dopo le notizie infondate circa le presunte divisioni tra il Presidente del Consiglio e il ministro Giorgietti, tra il Presidente del Consiglio e il ministro Piantedosi, oggi è la volta del ministro Nordio. Spiace deludere, ma il clima nel Cdm è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con Palazzo Chigi”.

