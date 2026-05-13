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Meloni: porte governo aperte per chi vuole confrontarsi nel merito
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Meloni: porte governo aperte per chi vuole confrontarsi nel merito

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Sul Nucleare: entro estate approvata legge delega

Roma, 13 mag. (askanews) – “Ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto di un possibile confronto”, “le porte del governo e le mie personali per chi ha voglia di confrontarsi nel merito saranno sempre aperte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time al Senato. Rispondenndo all’interrogazione di Carlo Calenda ha detto: “Entro l’estate sarà approvata la legge delega e il quadro normativo necessario per la ripresa della produzione nucleare in Italia”.

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