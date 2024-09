Meloni premiata a New York da Musk: “Difendiamo libertà e sovranità”

“Interesse impedire che prevalga legge del più forte”

New York, 24 set. (askanews) – Giorgia Meloni a New York ha ricevuto dall’Atlantic Council il premio “Global Citizen Award”.A consegnarle il riconoscimento, su richiesta della stessa premier, il numero uno di Tesla e X Elon Musk. Una scelta non gradita all’associazione, secondo indiscrezioni, che ha accolto il magnate sostenitore di Trump con un applauso contenuto. “L’Italia è saldamente al fianco di chi difende la propria libertà e sovranità, non solo perché è giusto farlo, ma anche perché è interesse dell’Italia e dell’Occidente impedire un futuro in cui prevalga la legge del più forte”, ha detto Meloni nel discorso di ringraziamento.