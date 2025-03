meloni:-premiato-il-nostro-coraggio-su-modello-albania,-l’ue-ci-segue

Il messaggio al Border security summit organizzato da Starmer

Roma, 31 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio video al Border Security summit, organizzato dal primo ministro britannico Keir Starmer e a cui partecipano 40 paesi eorganizzazioni, affermando che Italia e Regno Unito concordano sul fatto “che non bisogna aver paura di immaginare e costruire soluzioni innovative, come quella avviata dall’Italia con l’Albania”.”Un modello – ha detto la premier – criticato all’inizio ma che ha poi raccolto sempre più consenso, tanto che oggi l’Unione Europea propone di creare centri per i rimpatri in paesi terzi”.”Abbiamo ancora molto lavoro da fare insieme e sono molto felice di poter contare sul sostegno e sulla collaborazione del Regno Unito in questa sfida” ha concluso Meloni.