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Meloni, prima telefonata con Burnham: “Continuiamo a sostenere l’Ucraina”
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Meloni, prima telefonata con Burnham: “Continuiamo a sostenere l’Ucraina”

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ROMA – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro del Regno Unito, Andy Burnham. Nel formulare le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, spiega una nota di palazzo Chigi, il Presidente Meloni ha sottolineato la volontà di rafforzare ulteriormente la solida collaborazione e le eccellenti relazioni bilaterali tra Roma e Londra.

Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Burnham hanno condiviso la necessità di perseguire ogni sforzo per una de-escalation nello Stretto di Hormuz, con particolare riferimento al tema della libertà di navigazione, e riaffermato la determinazione di continuare a sostenere l’Ucraina, lavorando per il raggiungimento di una pace giusta e duratura.

Nel corso del colloquio, i due Leader hanno espresso soddisfazione per i progressi del Global Combat Air Programme (GCAP). Al riguardo, è stato valorizzato il recente incontro tra i Ministri della Difesa di Italia, Regno Unito e Giappone, al quale si è associato per la prima volta il Canada con lo status di osservatore, a conferma della centralità di questo comune programma tecnologico e industriale.

Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Burnham hanno poi concordato di mantenere uno stretto raccordo in vista del Vertice UE-UK, auspicando che l’appuntamento possa rappresentare un’importante occasione per offrire un rinnovato impulso alla cooperazione euro-britannica. A conclusione del colloquio, il Presidente Meloni ha invitato il Primo Ministro Burnham a recarsi a Roma per un incontro di lavoro nel prossimo futuro.
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