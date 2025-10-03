venerdì, 3 Ottobre , 25

Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi,...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 3 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Hamas: “Pronti a liberare ostaggi”. Trump: “Israele fermi bombardamenti su Gaza”

(Adnkronos) - Donald Trump fissa l'ultimatum per Hamas...

Sean ‘Diddy’ Combs condannato a 4 anni di carcere

(Adnkronos) - Sean 'Diddy' Combs è stato condannato...
meloni:-“priorita-deve-essere-giungere-al-cessate-fuoco-per-il-rilascio-degli-ostaggi”
Meloni: “Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi”

Meloni: “Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi”

UncategorizedMeloni: "Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni commentando la situazione in Medio Oriente e l’annuncio di Hamas e la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “L’Italia rimane pronta a fare la sua parte” sottolinea.  

“Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente” conclude.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.