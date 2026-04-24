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Meloni: rapporti con Trump? “Non sto facendo niente di particolare”
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Meloni: rapporti con Trump? “Non sto facendo niente di particolare”

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By Redazione-web

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Sul G20 “ora dev’essere Putin a fare passi avanti”

Nicosia, 24 apr. (askanews) – “Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti, sono sempre dei rapporti solidi. Per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump non c’è niente di particolare che io stia facendo in questo momento”: lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Nicosia per la seconda giornata del vertice informale Ue.E a una domanda sulla possibilità che Putin partecipi al prossimo G20, Meloni ha dichiarato: “Io credo che questo sia il momento di chiedere a Putin di fare qualche passo avanti e non noi a farlo nei suoi confronti”, ha aggiunto.”Io non ho detto che le spese militari non sono più una priorità, e non so perché lei interpreta sempre male le mie parole Lombardo (Ilario, ndr), io ho detto che noi ovviamente oggi abbiamo delle priorità molto, molto importanti. Per noi certo che le spese di difesa rimangono una priorità, ma se abbiamo un problema, per dire dell’energia, lei capisce che c’è una priorità che purtroppo viene prima. Non vuol dire dire una cosa diversa da quella che si è detta in passato, se è questo il racconto che lei vuole tentare di fare, significa adattare le proprie posizioni a un contesto che intorno a noi sta cambiando”, ha sostenuto.

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