meloni-riceve-il-primo-ministro-greco-mitsotakis-a-villa-pamphilj

Per il vertice intergovernativo: “Ottimi rapporti Italia-Grecia”

Roma, 12 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Roma, a Villa Doria Pamphilj, per il secondo vertice intergovernativo Italia-Grecia.Dopo il bilaterale tra i due leader, in programma una cerimonia per la firma di accordi commerciali tra i due Paesi.”I rapporti tra Italia e Grecia sono ottimi, com’è naturale che sia, sono due nazioni senza le quali l’idea stessa di occidente non esisterebbe” ha detto la presidente del Consiglio al termine del vertice col primo ministro ellenico.