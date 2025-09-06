meloni-ricorda-armani:-“il-suo-tailleur-al-giuramento-come-presidente-una-scelta-che-rifarei”

ROMA – “È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona”. Giorgia Meloni ricorda Giorgio Armani dalle pagine del Corriere della Sera e racconta la scelta di indossare un suo tailleur in uno dei momenti più importanti della sua vita: il giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio.

“ARMANI UN GRANDE ITALIANO”

Lo stilista scomparso giovedì 4 ottobre a 91 anni, “Ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire «no» richiede più coraggio che dire «sì». E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero. Scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere”, sottolinea la premier.

“Anche per questo- continua – Armani è stato un grande italiano, uno degli artefici del prestigio e dell’ammirazione di cui l’Italia gode nel mondo. L’essenza del Made in Italy è un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono le nostre imprese apprezzate e amate in tutto il mondo, e che in Armani hanno trovato una magnifica sintesi”.

IL GIURAMENTO AL QUIRINALE COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Poi il ricordo personale: “Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy. Ed è una scelta che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c’erano molti messaggi: difesa del Made in Italy, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un’Italia che può primeggiare nel mondo”.

Per questo, Meloni conclude: “La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza”.

