Meloni rilancia post contro Kirk: questo è il clima anche in Italia

Roma, 11 set. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia su X un’immagine pubblicata nelle storie del profilo Instagram di Osa nazionale (Opposizione Studentesca d’Alternativa) in cui si vede una foto di Charles Kirk a testa in giù con la scritta “-1” e il commento “A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio”.

“Questi – attacca la premier – sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire”.