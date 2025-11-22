meloni:-ripensare-la-wto-e-non-ripetere-errori-della-globalizzazione

sabato, 22 Novembre , 25

(Adnkronos) - "Accogliamo con favore il continuo impegno...

(Adnkronos) - Ornella Vanoni era una cantante, sì,...

(Adnkronos) - Don Alì, il sedicente 're dei...

(Adnkronos) - "Ornella è una persona che mi...
Al G20 di Johannesburg la premier rilancia il Piano Mattei come modello

Johannesburg, 22 nov. (askanews) – Al vertice del G20 di Johannesburg, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul tema delle disuguaglianze prodotte dalla globalizzazione e sulla necessità di ridefinire le regole del commercio internazionale. Meloni invita a riformare la WTO e rivendica l’approccio dell’Italia verso l’Africa con il Piano Mattei, fondato – afferma – su partenariati paritari e non paternalistici.Ecco un passaggio dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G20: “Ora conosciamo molto bene i reali effetti di una globalizzazione sfrenata, che sono molto diversi da quelli che erano stati decantati – ha detto Meloni -. Ha verticalizzato e concentrato la ricchezza. Ha moltiplicato la povertà. Ha indebolito la democrazia e le reti di sicurezza sociale. E questi sono errori che non possiamo ripetere”.”L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) – ha aggiunto – deve essere ripensata, e deve essere chiaro a tutti che i partenariati sono reali solo quando sono uguali e generano benefici per tutte le parti coinvolte – ha aggiunto la premier – Questa è la filosofia che ha guidato l’Italia attraverso l’ottica del Piano Mattei per l’Africa. È un nuovo modo di guardare al continente africano, non come un problema, ma piuttosto come un’opportunità, non impartendo lezioni dall’alto in basso, ma con rispetto”.

