Meloni: “Risultato di FdI clamoroso, il nostro governo è l’unico rafforzato. I cittadini vogliono un’Europa di centrodestra”

ROMA – Il 28,81 per Fratelli d’Italia alle Europee dopo due anni di governo “non era affatto scontato, è un risultato clamoroso. È molto importante politicamente e commovente personalmente”. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervenendo a Rtl.

“SIAMO IL GOVERNO PIÙ RAFFORZATO D’EUROPA”

Secondo la presidente del Consiglio, quindi, “il ruolo della sinistra, in ogni caso, nei prossimi anni sarà meno importante a livello europeo“. Poi c’è “un secondo dato: comunque vada l’Italia avrà un ruolo fondamentale” perché “usciamo come il governo in assoluto più rafforzato in Europa, in controtendenza tra le grandi nazioni europee. Sicuramente noi siamo il governo più forte e questo è un risultato che intendo utilizzare per trasformare ogni singola croce che è stata fatta sui partiti del centro-destra per portare a casa risultati per gli italiani, che come sempre è l’unica cosa che mi interessa”, conclude Meloni.

“ITALIA IN CONTROTENDENZA, MAGGIORANZA ESCE PIÙ FORTE E COESA”

Mentre “in Europa tutti i partiti di governo, in una fase chiaramente così difficile sul piano della congiuntura economica e internazionale, hanno sofferto, l’Italia va totalmente in controtendenza“. Lo dice la premier Giorgia Meloni commentando i risultati elettorali a Rtl.

L’Italia “va totalmente in controtendenza con il risultato di Fratelli d’Italia, che dopo quasi due anni di governo, con scelte anche difficili, cresce in modo significativo. Ma anche per quello che riguarda nel complesso la maggioranza, perché tutti i partiti della maggioranza che sostiene questo governo crescono”. Meloni quindi fa “i complimenti a Forza Italia e alla Lega, perché la maggioranza esce chiaramente più forte e anche inevitabilmente più coesa”.

“DA ITALIANI MESSAGGIO CHIARO, GOVERNO AVANTI CON DETERMINAZIONE”

Il risultato delle europee dimostra “ancora una volta che tutti i partiti del centro-destra possono crescere insieme. Penso che questo rappresenti per noi uno sprone ad andare avanti, gli italiani hanno voluto dare un messaggio molto chiaro che dice che c’è bisogno di continuare questo lavoro. Intendo farlo con ancora maggiore determinazione, perché il messaggio per me è molto chiaro”. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervenendo a Rtl.

“RESPONSO IMPONE CHE UE GUARDI PIÙ VERSO CENTRODESTRA”

Nella composizione della nuova maggioranza europea, “è presto per dare una risposta perché ancora stiamo raccogliendo i dati”, ma “il responso” delle urne impone che “l’Europa guardi molto più verso il centro-destra perché questo è il risultato elettorale. Queste sono le richieste che i cittadini fanno e con questo intendo politiche sicuramente più pragmatiche e meno ideologiche”. Lo dice la premier Giorgia Meloni commentando le elezioni europee a Rtl.

“AFFLUENZA BASSA? UE PERCEPITA DISTANTE, SERVE RIFLESSIONE”

La bassa affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee “non è un tema che vediamo solamente in Italia, lo vediamo praticamente in tutto il continente. Questo è un dato che deve fare riflettere, perché è un fatto che l’Europa viene percepita come distante e che abbia fatto politiche non condivise dai cittadini”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i risultati a Rtl.

“DATO DIMOSTRA CHE ATTACCHI SCOMPOSTI NON FUNZIONANO”

Il risultato delle europee dimostra che “certi attacchi scomposti non funzionano. Gli italiani capiscono se governi con giustizia e buonsenso. La propaganda facile non funziona”. Lo dice la premier Giorgia Meloni intervenendo a Rtl.

L’articolo Meloni: “Risultato di FdI clamoroso, il nostro governo è l’unico rafforzato. I cittadini vogliono un’Europa di centrodestra” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it